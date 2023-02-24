كلوب: استقبال 5 أهداف على ملعبنا أمر غير مقبول.. علينا التغيير

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن الفريق يجب أن يؤمن بنفسه إذا أراد أن يصل للاستقرار والاتساق في خضم موسم عصيب، وذلك قبل مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرض كريستال بالاس يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الترتيب برصيد 35 نقطة، وخرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد موسم عانى فيه بسبب سوء الأداء والإصابات.

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وبعد سلسلة من النتائج السيئة، رفع النادي القادم من مرسيسايد الروح المعنوية بين جماهيره في آنفيلد بفوزه 2-صفر على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري، لكن كلوب قال إن الهزيمة الساحقة 5-2 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أظهرت أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

وأبلغ كلوب الصحفيين يوم الجمعة "تلقي خمسة أهداف في دوري الأبطال غير مقبول لكنه حدث على أي حال. علينا تغيير دفة الأمور. كان الشوط الأول (ضد مدريد) جيدا حقا، لكن الشوط الثاني شكل أسوأ بداية لشوط. عادت الكثير من الأمور لطبيعتها ولكن لم تكن مستقرة بعد. نحن بحاجة إلى إيجاد بعض التناغم في طريقة لعبنا. لا يمكن أن يكون الأمر كله متعلقا بالعواطف... علينا فقط أن نبدأ في الإيمان بأنفسنا مرة أخرى وأن نقدم أداء جيدا على أرض الملعب".

ولدى ليفربول بعض الأسباب للتفاؤل حيث يتطلع إلى العودة إلى طريق الانتصارات ضد بالاس صاحب المركز 12، ويرى لاعبوه ان الفريق فاز بآخر سبع مباريات في الدوري على ملعب سيلهرست بارك بنتيجة 22-6 اجمالا.

وقال كلوب إنه كان على دراية بسجل فريقه على هذا الاستاد، لكنه حذر من الشعور بالرضا عن النفس.

وأضاف "إنها مباريات صعبة في ظل أجواء رائعة. بالاس فريق رائع حقا وفي ملعب رائع حقا".

وقدم المدرب الألماني أيضا افادة جديدة للياقة البدنية عن إبراهيم كوناتي وروبرتو فيرمينو وديوغو جوتا وفيرجيل فان دايك، الذين عانوا جميعا من فترات ابتعاد طويلة بسبب الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وقال كلوب "إيبو (إبراهيم) قريب لكنه خاض جلستين (فقط) بعد إصابة طويلة. يمكننا أن نرى أن اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم. لسنا على يقين من أن جميع اللاعبين يمكنهم اللعب بعد لقاء مدريد بسبب الكدمات. نريد إجراء تغييرات وسنقوم بإجراء تغييرات، ولكن عندما يعود اللاعبون من إصابات طويلة، يستغرق الأمر وقتا، لدينا هذا الوضع الآن مع بوبي (فيرمينو) وديوجو (جوتا)، ويمكننا رؤيته مع فيرجيل أيضا".