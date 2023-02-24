مارسيلو يعود إلى بيته الأول فلومينينسي

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أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي عن تعاقده مع مدافع ريال مدريد السابق مارسيلو ليعود بذلك للفريق الذي شهد بداية مسيرته الكروية.
وكتب مارسيلو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "العودة إلى حيث بدأ كل شيء".
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ولعب مارسيلو مع فلومينينسي في الفترة ما بين عامي 2005 و2007 ثم انتقل إلى ريال مدريد حيث حظى بمسيرة رائعة نجح خلالها في التتويج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات وفاز بلقب الدوري الإسباني ست مرات.
كما لعب المدافع 56 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وشارك في كأس العالم في 2014 في بلاده و2018 بروسيا، كما حقق مع المنتخب لقب كأس القارات عام 2013.
وانتقل مارسيلو من ريال مدريد إلى أولمبياكوس في سبتمبر العام الماضي، لكنه أصبح بدون نادي منذ منتصف فبراير الجاري.
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