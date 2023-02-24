ماريغا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

سجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاذ خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الخميس.



وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونغا ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.



وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل نيسان والسادس من مايو.



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