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لقطة هدف ريال مدريد

أتلتيكو بعشرة لاعبين يتعادل مع ريال مدريد في الدوري

مدريد - د ب أ
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تعادل أتلتيكو مدريد، بعشرة لاعبين مع مضيفه ريال مدريد 1-1 خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2 - 1 ، وقادش على رايو فاييكانو 1 - صفر.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريغيز في الدقيقة 85.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا غدا الأحد.

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الثالث.

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