اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوسيمن خلال اللقاء

أوسيمن يقود نابولي للفوز على إمبولي

روما - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عزز نابولي صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 18 نقطة بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه إمبولي بهدفي فيكتور أوسيمن وأحد لاعبي صاحب الأرض بالخطأ في مرماه يوم السبت.

وسيطر نابولي على المباراة منذ البداية، وانتزع التقدم عندما هز إسماعيلي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 17.

وأضاف أوسيمن الهدف الثاني قبل مرور نصف ساعة إذ تابع تسديدة زميله كفيتشا كفاراتسخيليا المرتدة من حارس إمبولي.

وطُرد روي ماريو مدافع نابولي بعد تدخل عنيف على فرانشيسكو كابوتو مهاجم إمبولي في الدقيقة 67.

ورفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 18 نقطة على إنتر ميلان.

وبقي إمبولي في المركز 12 وله 28 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مواجهات خطرة بين بكين وواشنطن فوق بحر الصين الجنوبي مواجهات خطرة بين بكين وواشنطن فوق بحر الصين الجنوبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط