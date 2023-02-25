تشافي: الخروج من دوري أبطال أوروبا مؤلم

رفض تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن يولي أي اهتمام للانتقادات التحليلية لفريقه عقب الخروج من الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد، وفضل العودة للتركيز على الدوري الإسباني.

وبعد أن تعادل برشلونة 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب بأولى الأدوار الإقصائية للبطولة، تمكن برشلونة من التقدم في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب أولد ترافورد.

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ولكن مانشستر يونايتد استطاع أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني وفاز في النهاية 2 - 1، ليودع برشلونة البطولة.

وبدلا من الحزن على هذه النتيجة، فضل تشافي المضي قدما سريعا، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد.

وابتعد المدير الفني عن كل التعليقات المتعلقة بالمباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وقال تشافي قبل مواجهة ألميريا يوم الأحد: تقريبا أنا لم أقرأ أي شيء. هذا لا يغير أي شيء.

وأضاف: أعتقد أننا لعبنا مباراة عظيمة، ويجب أن نتعايش مع الخسارة. رأينا برشلونة بصورة جيدة للغاية.

وأردف: لا نفكر في الانتقادات بعد الآن. يجب أن تعمل لتقلب الأمور في صالحك.

وخرج برشلونة بالفعل من دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى مجموعته في المركز الثالث خلف بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وقال تشافي: أكبر خيبة أمل هذا الموسم هو الخروج من دوري أبطال أوروبا. هذا يؤلم، ولكن لدينا الدوري والكأس.

وأكد: بالنسبة لنا، من الضروري إنهاء الموسم بشكل جيد. يجب أن ننافس في الدوري والكأس. يجب أن نواصل الفوز بالألقاب.

وأكمل: يمكنك أن تخسر، ولكن يجب أن تواصل التنافس. بالأمس أشرقت الشمس من جديد.

وتابع: سنحاول ألا نتأثر. يجب أن تفكر أننا في وضع جيد بالدوري. لم نخسر منذ أن لعبنا في برنابيو، وفي يوم الأحد لدينا مباراة صعبة. يجب أن تنقل تركيزك الآن.

وبعد مواجهة ألميريا، سيلعب برشلونة مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من الكأس أمام ريال مدريد يوم الخميس المقبل.