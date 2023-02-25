رابطة تشيلسي تدين تعرض مدرب الفريق لتهديدات بالقتل

دانت رابطة مشجعي تشيلسي الإنجليزي، تعرض المدير الفني للفريق غراهام بوتر لتهديدات بالقتل وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بوتر أكد تلقيه بعض الرسائل التي وصفها بأنها "لم تكن لطيفة أبدا، تريد موتي وموت أطفالي".

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وتعهد نادي تشيلسي بتوفير الدعم للمدرب صاحب الـ "47 عاما"، والذي حل محل الألماني توماس توخيل في سبتمبر الماضي.

وأصدرت رابطة مشجعي تشيلسي بيانا، أكدت فيه دعمها للتحقيق في تلك التهديدات.

وأضاف البيان: رابطة مشجعي تشيلسي تشعر بالفزع لتعرض غراهام بوتر وعائلته لتهديدات بالقتل.

وتابع: إن تصرفات هؤلاء الأشخاص مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل جماهير تشيلسي، المدرب وعائلته لا يجب أن يتعرضوا لأي تهديد من أي نوع، نشعر بخيبة أمل كبيرة.

وأوضح البيان: في الوقت الذي يعد فيه الجدل وتقييم الأداء جزءا من اللعبة، يجب ألا يتحول ذلك إلى سلوك مسيء للأفراد أو عائلاتهم.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.