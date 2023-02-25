كلوب: ليفربول يجب أن يخطط لصفقات الصيف من الآن

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يتعين على فريقه أن يبدأ العمل على خطط التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بغض النظر عن تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.



وخسر ليفربول 5-2 على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع الذي يضمن التأهل لدوري الأبطال، ويملك مباراتين مؤجلتين.



وقال كلوب للصحافيين: أنا آسف لأنني لا أستطيع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي لكننا نقاتل من أجل ذلك، ولم ينته الأمر بعد. لكنه صعب وسيتم حسم ذلك في وقت متأخر. علينا أن نبدأ العمل في وقت مبكر قبل أن نعرف مركزنا في نهاية الموسم وتحديد مدى مشاركتنا في دوري الأبطال. هذه الأمور واضحة.



وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، وفاز باللقب آخر مرة في موسم 2018-2019.



وأضاف كلوب قبل اللعب خارج أرضه مع كريستال بالاس يوم السبت: أعتقد أننا لعبنا خمس سنوات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وجنينا مبالغ ضخمة، وتأهلنا للنهائي ثلاث مرات خلال هذه الفترة، وهو أمر ضخم أيضا من وجهة نظر مالية. لقد شيدنا مدرجا وملعبا للتدريب، والنادي في وضع جيد حقا ولكن من الواضح أنه يوجد عدد قليل من الأشخاص (الأندية) تتسارع قليلا ولا يمكنك تجاهل ذلك. لا يمكننا تجاهل هذا النوع من الأشياء.



وقال الأميركي جون هنري مالك ليفربول إنه لا توجد خطط لبيع النادي لكنه منفتح على الاستثمار.

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