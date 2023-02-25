نيوكاسل يتطلع إلى إحراز لقب كأس الرابطة على حساب يونايتد

بعد الاحتفال بالتأهل لدور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب برشلونة الإسباني، يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مواصلة التوهج من أجل التتويج بأول الألقاب المحلية هذا الموسم، عندما يلتقي نيوكاسل يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ويطمح مانشستر يونايتد ومديره الفني إيريك تن هاغ للتقدم خطوة جديدة على طريق استعادة أمجاد الفريق، وهو ما سيتحقق في حال التتويج بلقب كأس الرابطة بعد أيام قليلة من الفوز الأوروبي على برشلونة.

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وتغلب مانشستر يونايتد على برشلونة 2 - 1 مساء الخميس في إياب الدور المؤهل لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 2 - 2 .

والآن، يوجه مانشستر يونايتد تركيزه على مواجهة نيوكاسل، في أول نهائي محلي ليونايتد منذ بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2017 / 2018.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي عن جدارة بعدما تغلب على نوتنغهام فورست 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور قبل النهائي، ضمن سلسلة من النتائج الإيجابية للفريق.

و حافظ مانشستر يونايتد على سجله خاليا من الهزائم في تسع مباريات متتالية بكل المسابقات، شهدت سبعة انتصارات وتعادلين.

كذلك يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة الأداء التهديفي القوي، حيث سجل الفريق هدفين أو أكثر في كل من مبارياته العشر الأخيرة بكل المسابقات.

ويتسلح مانشستر يونايتد أيضا بالثقة كونه حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الأربع الماضية ببطولة كأس الرابطة، حيث فاز على بيرنلي 2 - صفر في دور الستة عشر، وعلى تشارلتون 3 - صفر في دور الثمانية، ثم تغلب على نوتنغهام فورست 3 - صفر و2 - صفر في مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد بطولة كأس الرابطة واحدة من أربع جبهات ينافس فيها مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط خلف المتصدر أرسنال، وتأهل إلى دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، كما يتأهب لمواجهة وست هام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في أول مارس المقبل.

ويخوض مانشستر يونايتد نهائي كأس الرابطة للمرة العاشرة في تاريخه، وقد توج باللقب خمس مرات ،محتلا المركز الثالث في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، خلف ليفربول (تسعة ألقاب) ومانشستر سيتي (ثمانية ألقاب).

ورغم أن الترشيحات تصب لمصلحة مانشستر يونايتد، فلا شك في أن نيوكاسل يخوض مباراة الأحد بطموح كبير.

ويحلم نيوكاسل بتحقيق المفاجأة والفوز على مانشستر يونايتد في المباراة، ليتوج باللقب الأول له في البطولة التي يشارك بها للمرة الـ 32 في تاريخه.

وسيكون ذلك بمثابة أفضل طريقة يصالح بها نيوكاسل جماهيره، بعد الفشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات له حيث تعادل مع وست هام 1 - 1 وبورنموث، 1 - 1 ثم خسر أمام ليفربول صفر - 2 في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وتأهل نيوكاسل إلى النهائي بالفوز على ساوثهامبتون 1 - صفر ذهابا و2 - 1 إيابا في الدور قبل النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مباراتين جمعتا بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل انتهيتا بالتعادل، حيث تعادل الفريقان 1 - 1 على ملعب نيوكاسل في ديسمبر 2021 كما تعادلا سلبيا على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد في 16 أكتوبر الماضي.