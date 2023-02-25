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جماهير سامبدوريا

"صورة".. مجهول يرسل رأس خنزير إلى نادي سامبدوريا.. ويهدد

روما - رويترز
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تلقى سامبدوريا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رسالة تهديد جديدة من مجهول أرسل رأس خنزير إلى مقر النادي يوم السبت.

وقال متحدث باسم النادي إن رسالة التهديد موجهة، على طريقة فيلم (الأب الروحي)، إلى ماسيمو فيريرو رئيس النادي السابق وأنطونيو رومي نائب الرئيس الحالي، وجاء فيها "الرأس المقبلة ستكون رأسكم".

صورة نقلتها وسائل إعلام إيطالية لرأس الخنزير
صورة نقلتها وسائل إعلام إيطالية لرأس الخنزير



وأضاف المتحدث أن الإدارة استدعت الشرطة لمقر النادي.

وعبر نادي سامبدوريا في بيان عن "غضبه الشديد واستيائه في مواجهة عمل خطير آخر من أعمال الترهيب".

وفي الشهر الماضي، تلقى سامبدوريا في مقره رصاصة فارغة بجانب تهديدات إلى فيريروا وكذلك إدواردو جاروني المالك السابق للنادي.

واستقال فيريرا، الذي لا يزال يسيطر على سامبدوريا عن طريق شركة عائلية مالكة، من منصبه بعد القبض عليه في 2021 بسبب اتهامات مالية غير متعلقة بكرة القدم.

وتسبب الرجل البالغ عمره "71 عاما" في غضب المشجعين بداعي أنه يتسبب في إسقاط النادي ويرفض بيعه إلى ملاك جدد بوسعهم إنقاذه من أزماته على الصعيدين المالي والرياضي.

ويحتل النادي الواقع في جنوة المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة من 23 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن منطقة الأمان، وسيلعب في الجولة المقبلة أمام لاتسيو خامس الترتيب يوم الاثنين المقبل.

وتعرضت فرق إيطالية أخرى لتهديدات مشابهة، حيث تلقى المدير الرياضي في نادي باليرمو رأس ماعز أثناء شغل منصبه في 2006، بينما استقبل رئيس ريجينا رأس ثور في 1999.

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