"يويفا" يحقق في واقعة اعتداء مشجع أيندهوفن على حارس إشبيلية

ذكر موقع ذا أثليتيك سبورتس على الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيقا بعد تعرض حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش لهجوم من مشجع على أرض الملعب في مباراة بالدوري الأوروبي في أيندهوفن يوم الخميس الماضي.



وتوقفت المباراة قرب النهاية بعدما ركض أحد المشجعين نحو الملعب واعتدى على دميتروفيتش وسدد له لكمة في وجهه قبل أن يطرحه الحارس الصربي أرضا.



وتجمع اللاعبون وأعضاء الجهازين الفنيين للفريقين حول دميتروفيتش والمشجع قبل أن يتدخل رجال الأمن لإخراج المشجع من الملعب.



وخسر إشبيلية في إياب الملحق 2-صفر لكنه تأهل إلى دور الستة عشر للبطولة بعد فوزه 3-2 في مجموع المباراتين.



ولم يصدر "يويفا" بيانا، لكن ذا أثليتيك قال إن "يويفا" أكد للموقع يوم الجمعة أنه فتح تحقيقا في أعقاب الحادث.



وطلبت "رويترز" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التعليق.



وحث دميتروفيتش، الذي أصيب بكدمة في رقبته بعد الحادث، "يويفا" على التدخل.



وقال دميتروفيتش لمحطة "موفيستار بلس" بعد المباراة: لم أشاهد شيئا هكذا من قبل. سأغلق فمي حتى لا أقول ما أود قوله حقا في هذه اللحظة. لقد أراد أن يؤذيني، إنه لأمر مخز أن يحدث شيء كهذا في ملعب كرة القدم. يجب أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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