أتلتيكو يشكك في نزاهة الدوري.. ويتهم ريال مدريد

اتهم ميغيل أنخل جيل، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الجار اللدود ريال مدريد بالضغط على حكام المباريات، مشككا في نزاهة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد طرد أنخل كوريا، لاعب الفريق، في مباراة الديربي، يوم السبت.

وحصل كوريا على بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الثاني من عمر المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الملكي، بعد دفعة تبدو غير مؤذية ضد الألماني أنطونيو روديغر.

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وعانى أتلتيكو من طرد أحد لاعبيه في جميع المواجهات الثلاث الأخيرة التي لعبها ضد الريال هذا الموسم، حيث سار كوريا على نهج زميليه ماريو هيرموسو وستيفان سافيتش.

ورغم النقص العددي في صفوف أتلتيكو، كان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني البادئ بالتسجيل عن طريق خوسيه خيمينيز، قبل أن يتعادل ألفارو رودريغيز للريال.

وانتقد الرئيس التنفيذي لأتلتيكو قرار حكم المباراة، حيث قال في بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي: قلتها قبل أسابيع وأكررها كلمة بكلمة من جديد. بالأمس حدث نفس الشيء، إنه أمر مؤسف!.

وأوضح أنخل جيل: نعاني دائما من هذا النوع من السلوك ضد هذا الفريق بسبب الضغط الدائم على طاقم التحكيم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأتلتيكو: بعد الديربي الأخير، قررت أن أبدي رأيي علنا، ولهذا فقط تلقيت الكثير من الانتقادات والاستبعاد من مجموعات مختلفة.

وتابع: ومع ذلك، تلقيت عبارات خاصة للدعم من العديد من المجموعات الأخرى. أحببت بشكل خاص أولئك الذين أتوا من الإعلاميين والحكام السابقين، لأنهم تفهموا بشكل أفضل من أي شخص آخر شجبي لنظام غير نزيه يحاول التأثير على قرارات الأشخاص الذين يجب أن يكونوا قضاة محايدين.

وشدد أنخيل جيل: لا يمكننا تطبيع ما هو غير طبيعي. أرفض الاعتياد على هذه المواقف، رغم أنها أصبحت للأسف عادة على مر السنين. لقد سئمنا من ذلك.

واختتم أنخيل جيل تصريحاته قائلا: لا يمكن أن يكون هناك شك في نزاهة المنافسة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.