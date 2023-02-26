اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من لقاء ألميريا وبرشلونة

ألميريا يتجاوز برشلونة وينعش حظوظ ريال مدريد

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فرط برشلونة في فرصة توسيع الفارق مع مطارده المباشر على صدارة الدوري الإسباني، فريق ريال مدريد، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ألميريا صفر - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة ،بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع غريمه أتلتيكو مدريد 1 -1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة 24.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تعتمد على نسخة أخرى من تطبيق تيكتوك تقرير استخباراتي أميركي: الصين تعتمد على نسخة أخرى من تطبيق تيكتوك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط