ألميريا يتجاوز برشلونة وينعش حظوظ ريال مدريد

فرط برشلونة في فرصة توسيع الفارق مع مطارده المباشر على صدارة الدوري الإسباني، فريق ريال مدريد، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ألميريا صفر - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة ،بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع غريمه أتلتيكو مدريد 1 -1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

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على الجانب الأخر، رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة 24.