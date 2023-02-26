قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه لم يرفع راية الاستسلام في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه أقر بصعوبة المنافسة على اللقب بعد التعادل 1-1 أمام عشرة من لاعبي غريمه أتلتيكو مدريد في سانتياغو برنابيو أمس السبت.



ويحتل ريال المركز الثاني متأخرا بسبع نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة الذي يمكنه توسيع الفارق عند مواجهة ألميريا المتعثر يوم الأحد.



ولم يستفد ريال، الذي سحق ليفربول 5-2 في أنفيلد بذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، من طرد مهاجم أتلتيكو أنخيل كوريا في الشوط الثاني.



ونجح فريق المدرب دييغو سيميوني في التقدم رغم النقص العددي بضربة رأس للمدافع البديل خوسيه خيمنيز قبل أن يدرك المهاجم الصاعد ألفارو رودريغيز التعادل لأصحاب الضيافة بهدف متأخر بطريقة مشابهة.



وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحافيا بشأن فرص الدفاع عن اللقب: أصبحت أكثر تعقيدا لكننا لم نودع البطولة، يجب أن نقاتل حتى النهاية ولنرى ما سيحدث.



ولم يبرر المدرب الإيطالي التعادل بالإرهاق البدني بعد العودة من إنجلترا.



وأضاف: لا أعتقد أن الفريق كان منهكا من الناحية البدنية وإنما تأثر ذهنيا بشكل أكبر بعد خوض 17 مباراة خلال 50 يوما.



ويعتقد البعض أن ريال، الذي توج بكأس العالم للأندية في وقت سابق هذا الشهر، يضحي بالدوري المحلي ويفضل التركيز في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، كما سيواجه برشلونة يوم الخميس في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بمدريد.



وتابع أنشيلوتي: كأس الملك هي الأهم الآن لأننا سنلعب يوم الخميس، نحن قريبون جدا من لقب وهذا المهم الآن، يوم الأحد سنحصل على راحة لأن اللاعبين يستحقون ذلك، سنبدأ العمل يوم الاثنين وسنركز على جوانب خططية خلال يومين، وسنكون في أتم استعداد يوم الخميس.

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