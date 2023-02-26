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من لقاء إنتر وبولونيا

بولونيا يهزم إنتر في الدوري الإيطالي

ميلان - د ب أ
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فاز فريق بولونيا على ضيفه إنتر ميلان 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين بولونيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريكاردو أورسوليني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 47 نقطة في المركز الثاني.

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