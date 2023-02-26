كلوب: موسم ليفربول الحالي لن يذكره التاريخ

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن أداء فريقه هذا الموسم لن يخلد في كتب التاريخ بعد التعادل مع مضيفه كريستال بالاس دون أهداف لتتقلص فرصه في بلوغ المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان ليفربول يتطلع للتعافي من الهزيمة الساحقة على أرضه 5-2 من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكنه عاد بتعادل محبط من سلهارست بارك حين أخفق في التحكم بإيقاع اللعب.
ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب وتتبقى مباراة لفريق كلوب.
وأبلغ المدرب الألماني الصحافيين يوم السبت: أرى في عيونكم وعيون اللاعبين كما لو أننا خسرنا المباراة، وهذا لم يحدث.
وأضاف: نلوم أنفسنا بسبب كثير من الأشياء، لكن لا يمكن أن نعاني بسبب تاريخنا، هذه ليست مزحة هذا الموسم لن يذكره الجميع في سجلات التاريخ، لن تصور أفلام عنه أو أشياء كهذه، لكن يجب أن نتخطاه بأي طريقة وسنفعل ذلك.
وسيستضيف ليفربول في المباراة القادمة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم الأربعاء ثم يواجه غريمه مانشستر يونايتد بعد أربعة أيام.
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