مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويحرز كأس الرابطة

وضع القراءة
100% حجم الخط
أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في استاد ويمبلي يوم الأحد.
وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.
وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.
وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
نيوكاسل يتطلع إلى إحراز لقب كأس الرابطة على حساب يونايتدبعد الاحتفال بالتأهل لدور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب برشلونة الإسباني، يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مواصلة التوهج من ... رياضة عالمية
-
قرعة "الأوروبي": يونايتد أمام بيتيس ويوفنتوس يواجه فرايبورغأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن تحديات مقبولة للأندية الكبرى بعدما ... رياضة عالمية
-
مانشستر يونايتد يقصي برشلونة ويبلغ ثمن نهائي "الأوروبي"حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي موقعته مع ضيفه برشلونة الإسباني 2-1 وتأهل إلى ثمن نهائي "يوروبا ليغ"، وذلك بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل.وبعدما ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية