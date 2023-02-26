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تتويج مانشستر يونايتد باللقب

مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويحرز كأس الرابطة

لندن - رويترز
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أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في استاد ويمبلي يوم الأحد.

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وضغط نيوكاسل بكل قوة في الشوط الثاني وصنع عدة فرص لكن النتيجة لم تتغير حتى النهاية.

وهذا أول لقب محلي لمانشستر يونايتد منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.

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