ميسي يشتبك مع زميله في تدريبات باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اشتبك مع زميله فيتينيا خلال تدريبات باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها: انفجرت قنبلة صغيرة، يوم السبت، في مران باريس سان جيرمان، بعد النتائج السلبية التي عاشها الفريق، كان التوتر واضحا.
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وأوضحت "ليكيب" أن اللاعب البرتغالي فيتينيا تدخل على الأسطورة ليونيل ميسي، وهو ما أثار استفزاز النجم الأرجنتيني، قبل أن يشتبك مع فيتينيا، وقام بعدها اللاعبون بفصلهما على الفور.
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