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النجم الأرجنتيني ميسي وبجواره مبابي

ميسي يشتبك مع زميله في تدريبات باريس سان جيرمان

العربية. نت
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كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اشتبك مع زميله فيتينيا خلال تدريبات باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها: انفجرت قنبلة صغيرة، يوم السبت، في مران باريس سان جيرمان، بعد النتائج السلبية التي عاشها الفريق، كان التوتر واضحا.

اللاعب البرتغالي في صورة سابقة مع ميسي
اللاعب البرتغالي في صورة سابقة مع ميسي

وأوضحت "ليكيب" أن اللاعب البرتغالي فيتينيا تدخل على الأسطورة ليونيل ميسي، وهو ما أثار استفزاز النجم الأرجنتيني، قبل أن يشتبك مع فيتينيا، وقام بعدها اللاعبون بفصلهما على الفور.

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