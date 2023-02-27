الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد المدرب سكالوني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الاثنين عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ليونيل سكالوني حتى 2026.



ونشر حساب الاتحاد الأرجنتيني عبر تويتر صورة للمدرب وكتب عليها إن سكالوني مستمر حتى 2026.



وقاد المدرب البالغ عمره "44 عاما" المنتخب القادم من أميركا الجنوبية للفوز بكأس العالم 2022 بقطر.



ويتولى سكالوني تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أميركا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.



ويأتي قرار تمديد عقد سكالوني قبل ساعات من بداية حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث ينافس على جائزة مدرب العام مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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