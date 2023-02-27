الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد المدرب سكالوني

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الاثنين عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ليونيل سكالوني حتى 2026.
ونشر حساب الاتحاد الأرجنتيني عبر تويتر صورة للمدرب وكتب عليها إن سكالوني مستمر حتى 2026.
وقاد المدرب البالغ عمره "44 عاما" المنتخب القادم من أميركا الجنوبية للفوز بكأس العالم 2022 بقطر.
ويتولى سكالوني تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أميركا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.
ويأتي قرار تمديد عقد سكالوني قبل ساعات من بداية حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث ينافس على جائزة مدرب العام مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
غوارديولا: لا يوجد مجال للخطأ في الدوري الإنجليزيأكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقد يتسع ... رياضة عالمية
-
الهلال يسجل ثاني أكبر نتيجة في نصف نهائي بطولة قارية كبرىحقق الهلال السعودي، يوم الأحد، ثاني أكبر نتيجة شهدتها مباراة نصف النهائي في بطولة قارية كبرى للأندية في مختلف القارات، عقب فوزه الساحق على الدحيل ... رياضة سعودية
-
شهر "اللعنة" يهدد بإنهاء قصة صلاح وليفربولقد يكون شهر مارس المقبل حاسماً في قصة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي سواء بالاستمرار أو الانتهاء، إذ يعاني الهداف من "لعنة" ثالث ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية