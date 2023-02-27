الإصابة تنهي موسم كيمبمبي مدافع باريس

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أعلن باريس سان جيرمان أن قلب الدفاع بريسنل كيمبمبي سيخضع لجراحة بعد إصابته بقطع في وتر العرقوب خلال الفوز 3-صفر على أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وسيغيب حتى نهاية الموسم.
وغادر الفرنسي كيمبمبي، الذي غاب عن كأس العالم في قطر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، الملعب على محفة في الشوط الأول وذلك بعد أسبوعين من عودته للعب عقب ثلاثة أشهر من الغياب.
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وقال باريس سان جيرمان في بيان: سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، بينما قال مدربه كريستوف غالتييه: موسمه انتهى.
وبفوز الأحد، بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدف ليونيل ميسي، وسع سان جيرمان الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط، وسيستضيف نانت يوم السبت المقبل.
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