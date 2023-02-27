تشافي "الغاضب": شاهدت أسوأ نسخة لبرشلونة

أقر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بأن فريقه لعب أسوأ مباراة هذا الموسم خلال الهزيمة 1-صفر من ألميريا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ولم يستغل برشلونة المتصدر تعادل مطارده ريال مدريد 1-1 مع أتلتيكو في قمة أمس السبت، وخسر من ألميريا المهدد بالهبوط ليستمر الفارق سبع نقاط مع غريمه حامل اللقب.

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وأبلغ تشافي الصحفيين عقب الهزيمة الثانية بالدوري هذا الموسم خلال 23 مباراة: أنا غاضب جدا لأننا خضنا أسوأ مباراة بالموسم، خاصة في الشوط الأول، افتقدنا التحركات والقوة والإيقاع ولم نلعب بشغف من أجل الفوز.

وأضاف: كانت مباراة صعبة لكن الفارق يبقى سبع نقاط مع ريال مدريد، أخفقنا واعتذر للجماهير.

وتأتي الخسارة المحلية عقب خروج فريق تشافي من ملحق دور 16 بالدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد بوسط الأسبوع، وقبل القمة أمام ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الخميس.

وأضاف تشافي: لاحظنا بعض التعب لذا أجرينا تغييرات بالتشكيلة، لكننا أهدرنا فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى عشر نقاط، إنه يوم سيء، لم يجب أن نتعثر اليوم، لكن لا يجب أن يعتقد أحد أننا سنفوز بالدوري على طبق من ذهب، التتويج بالألقاب مكلف.

وسيغيب تشافي عن مباراة فالنسيا المقبلة في الدوري يوم الأحد في كامب نو للإيقاف لحصوله على الانذار الخامس اليوم.