حساب مقرب من ليفربول: صلاح يخطط للهرب.. ووكيله يرد

نفى رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، الأخبار التي نشرها حساب مقرب من نادي ليفربول الإنجليزي حول رغبة الهداف بالرحيل عن صفوف النادي في حال الفشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشر حساب "أنفيلد واتش" المقرب من النادي الأحمر خبرا مفاده استعداد صلاح لترك فريق المدرب يورغن كلوب الصيف المقبل في حال الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وكتب عباس على "تويتر" يوم الاثنين: هذا غير صحيح، لم يتم مناقشة الأمر أو التفكير فيه، لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ومدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى 2025 مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويعاني ليفربول من موسم كارثي على جميع الأصعدة، حيث فشل في الاحتفاظ ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اللتين توج بهما في الموسم الماضي، كما ابتعد مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية 2 - 5 أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليصبح مطالبا بالفوز بفارق 4 أهداف على ملعب الفريق الملكي في لقاء الإياب يوم 15 مارس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة التي توج بها الفريق 6 مرات.