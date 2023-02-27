دي خيا: مانشستر يونايتد استعاد عقلية الفوز

أكد ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أن فريقه استعاد عقلية الانتصارات بعد ستة أعوام من صيامه عن الألقاب بعدما فاز 2-صفر على نيوكاسل الأحد في نهائي كأس الأندية الإنجليزية المحترفة ليحقق المدرب إيريك تن هاغ لقبا في موسمه الأول مع النادي.

وقياسا بوضع يونايتد في بداية الموسم يشير اللقب إلى تحول سريع بالنادي وكال دي خيا المديح لمدرب أياكس أمستردام السابق.

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وقال دي خيا الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة 181 في رقم قياسي بالنادي متخطيا بيتر شمايكل: من الصعب الوصف، أنا مفعم بالمشاعر لأنه مر وقت طويل علينا دون ألقاب.

وأضاف الحارس الإسباني: إنها بداية عهد جديد والفريق مستعد لكل شيء، أظهرنا قدرتنا على الفوز بألقاب لذا لنستمتع بهذه اللحظة الآن لكن سنواصل العمل مجددا، أشعر بأن الفريق استرد عقلية الانتصارات، نفوز بمباريات ويجب أن نحافظ على الزخم.

وكان دي خيا ضمن تشكيلة يونايتد الفائزة بآخر لقب بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2012-2013 كما شارك في التتويج بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة في 2017.