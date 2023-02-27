غوارديولا: لا يوجد مجال للخطأ في الدوري الإنجليزي

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد يتسع الفارق بين مانشستر سيتي الوصيف وأرسنال المتصدر إلى خمس نقاط إذا فاز الأخير على إيفرتون يوم الأربعاء، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة سيتي مع نيوكاسل يوم السبت المقبل.

مادة اعلانية

وقال غوراديولا في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لدي شعور بأن الكثير من الأمور ستحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجميع سيفقد نقاطاً لكن ليس لدينا هذه الرفاهية إذا أردنا القتال حتى النهاية.

واستعاد سيتي اتزانه بعد تعادله مع نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي ومع لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وذلك عبر الفوز على ملعب بورنموث 4- 1 يوم السبت.

وأوضح المدرب الإسباني: نقدم مباريات جيدة، النتائج كان من الممكن أن تصبح أفضل، فيما يتعلق بالفوز على توتنهام أو نوتنغهام، لكن أحيانا يحدث ذلك. بالطبع الوضع ليس مثاليا، الأمور على ما يرام، لكن لا أستطيع التذمر من الطريقة التي نلعب ونقاتل بها.

وختم غوارديولا بالقول: قلت بعد المباراة الأخيرة أمام بورنموث أن الحالة المزاجية داخل غرفة خلع الملابس مثالية والأولاد يبذلون قصارى جهدهم، وهذا كاف بالنسبة لي.