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كلينسمان
يورغن درب منتخبي ألمانيا وأميركا في فترة سابقة

كلينسمان يتولى تدريب كوريا الجنوبية

سيول - رويترز
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أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم تعيين يورغن كلينسمان، الفائز كلاعب بكأس العالم 1990 كمدرب للمنتخب الوطني يوم الاثنين.

وسيتولى كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا السابق، المسؤولية بعد رحيل باولو بينتو عن منصبه بعد الخسارة أمام البرازيل في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.

وقال الاتحاد الكوري إن كلينسمان يرتبط بعقد حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد اعتزال كلينسمان كلاعب في 1998، تولى تدريب ألمانيا خلال الفترة 2004-2006 كما قاد المنتخب الأميركي خلال الفترة 2011-2016.

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