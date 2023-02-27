مدرب نيوكاسل: الطريق نحو البطولات ما زال طويلاً

سيمتد انتظار نيوكاسل يونايتد الصائم عن الألقاب منذ حوالي 70 عاما بعد خسارته من مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ويمبلي الأحد.
وكان آخر لقب لنيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل 68 عاما وكان قاب قوسين من لقب لكنه خسر النهائي الثاني له بكأس الرابطة بينما كان وصيف البطل ثلاث مرات في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان التفاؤل كبيرا هذه المرة مع مضي نيوكاسل في الاتجاه الصحيح مع المدرب إيدي هاو، لكن المدرب نفسه يرى أن الطريق لا يزال طويلا.
وأبلغ هاو الصحفيين عقب خسارة محبطة 2-صفر: إنها عملية ونريد الوصول للنهائيات بشكل منتظم، نحتاج لقطع طريق طويل حتى نصل للمكانة التي نريدها، يمكن أن نفخر بأدائنا لكن لم يكن الفريق حاسما بما يكفي، بذل اللاعبون كل ما بوسعهم.
وتابع: الهزيمة مؤلمة بشدة والشعور أشبه بالفشل، بحر من المشاعر السلبية ينتابك لكن رغم الهزيمة يمكننا الخروج بإيجابيات. لا يوجد شيء مضمون، أتمنى أن يكون الفريق مختلفا، لكنها منافسة من أعلى مستوى ويجب أن نتطور ولا يمكن الاكتفاء.
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