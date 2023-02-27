ميلان يعبر أتالانتا بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز ميلان على أتالانتا 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي ميلان خوان موسو، لاعب أتالانتا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وجونيو ميسياس في الدقيقة 87.

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ورفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان، وتوقف رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز السادس.