"تفاصيل صادمة".. اتهام حكيمي بالاغتصاب والتحقيق معه

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، يوم الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، بعد أن زعمت شابة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب نهاية الأسبوع الماضي.



ووفقا للتقرير الذي نشرته "لو باريزيان" عبر موقعها الإلكتروني، فإن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة، يوم الأحد، تقول إنها تعرضت للاغتصاب من قبل لاعب باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة: أشارت الضحية إلى أنها لا ترغب في تقديم شكوى، بل الكشف عن اغتصابها من قبل حكيمي، وتولى مكتب المدعي العام القضية، ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.



وقالت "لو باريزيان" إن حكيمي تعرف على الشابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في 16 يناير الماضي، ويوم السبت الموافق 25 فبراير، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل، على متن سيارة أوبر التي طلبها لها حكيمي.



وواصل التقرير: خرجت الأمور عن السيطرة في منزل حكيمي "24 عاما"، حسب كلمات الشابة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.