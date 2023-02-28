أرتيتا: أرسنال يحتاج أن تكون تشكيلته غير متوقعة

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه لديه القوام الذي يساعده على أن تكون تشكيلته غير متوقعة وذلك مع رغبة الفريق اللندني في زيادة الفارق في صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط حين يستضيف إيفرتون يوم الأربعاء.



ويتصدر أرسنال الدوري وله 57 نقطة من 24 مباراة بفارق نقطتين عن سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.



وقال أرتيتا للصحفيين يوم الثلاثاء: الحقيقة أننا لدينا الخيارات الآن. سيكون العائدون من الإصابة مهمين لأنه لن يكون بوسع يستطيعوا الاستمرار بنفس المستوى لمدة عشرة أشهر. هذا مستحيل. نحتاج للتغير وألا نكون متوقعين ونحن لدينا هذه الخيارات الآن.



ويرفع الفوز أمام إيفرتون رصيد أرسنال إلى 60 نقطة بعد 25 مباراة وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ النادي إلا في مناسبتين.



وقال أرتيتا "هذا لا يعني أي شيء" موضحا أن الفريق لا يزال أمامه 13 مباراة متبقية.



وخسر أرسنال ثلاث مرات فقط هذا الموسم منها بنتيجة 1-صفر على ملعب إيفرتون في الرابع من فبراير.



وقال أرتيتا إن فريقه يطمح لتقديم أداء أفضل من الذي قدمه في المباراة السابقة أمام فريق المدرب شون دايك.



وأضاف: يدور الأمر حول فعل الأشياء بشكل أفضل عن المرة التي لعبنا فيها قبل عدة اسابيع ونحن نطمح للفوز باللقاء.



ولا تبدو فرص لاعب الوسط توماس بارتي كبيرة في المشاركة أساسيا أمام إيفرتون بعدما شارك كبديل في الفوز 1-صفر ضد ليستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي عقب غيابه عن مباراتين بسبب إصابة في أسفل الظهر.



وقال أرتيتا: لم يتدرب كثيرا وخاض حصة تدريبية واحدة. سيتدرب يوم الثلاثاء. كان غائبا لعدة أسابيع ويحتاج إلى استعادة حساسية المباريات.

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