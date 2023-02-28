بالتعاون مع فورمولا 1.. توتنهام يعلن بناء حلبة "كارتينغ" تحت ملعبه

أعلن توتنهام هوتسبير وبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الثلاثاء أن النادي الإنجليزي يستعد لبناء حلبة لسباقات الكارتينغ تحت ملعب الفريق وذلك ضمن اتفاق شراكة بين الطرفين لمدة 15 عاما.
وقالت فورمولا 1 إن الحلبة التي ستقام تحت المدرج الجنوبي ستكون أطول حلبة داخل الصالات في لندن، وستكون معتمدة من اتحاد الكارتينغ الوطني، ما يمكنها من استضافة سباقات رسمية.
وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان "منذ بناء هذا الملعب كان هدفنا دائما هو أن نرى إلى أي مدى يمكننا الوصول لتجارب عالمية تجذب الناس من مختلف أنحاء العالم طوال العام".
واستضاف استاد توتنهام عدة رياضات أخرى مثل كرة القدم الأميركية والرغبي والملاكمة إلى جانب حفلات موسيقية.
وقال توتنهام وفورمولا 1 إن الهدف من المشروع "توفير فرص للتدريب المهني الوظيفي للشباب المحليين وتحقيق قدر أكبر من التنوع في صناعة رياضة السيارات، وخاصة للسيدات وللمجموعات غير الممثلة".
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