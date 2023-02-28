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إصابة المدافع البرازيلي تياغو سيلفا أمام توتنهام

تشيلسي يعلن إصابة تياغو سيلفا في أربطة الركبة

لندن - د ب أ
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعرض مدافع الفريق تياغو سيلفا للإصابة في أربطة الركبة، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام صفر - 2 في الدوري الممتاز .

واضطر سيلفا "38 عاما" للخروج من المباراة في الشوط الأول وأجرى أشعة فور عودته لمقر تدريبات النادي يوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تشيلسي لم يوضح المدة التي سيغيب فيها المدافع البرازيلي المخضرم عن الملاعب.

وذكر بيان للنادي :أكدت نتائج الأشعة إصابة تياغو في أربطة الركبة، وسيعمل عن كثب مع الإدارة الطبية بالنادي خلال فترة إعادة تأهيله للعودة للمباريات في أسرع وقت ممكن.

وتعد خسارة لاعب مهم تعد ضربة موجعة للمدير الفني للفريق غراهام بوتر، الذي يواجه ضغطا كبيرا خاصة وأن الفريق لم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر 15 مباراة بكافة المسابقات.

وشارك سيلفا في 21 مباراة من أصل 24 مباراة لعبها تشيلسي في الدوري هذا الموسم، بالإضافة لمشاركته في ست مباريات من أصل سبع مباريات لعبها الفريق في دوري أبطال أوروبا.

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