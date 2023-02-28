تغريم يونايتد وبالاس بسبب اشتباك بين اللاعبين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه غرم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس مبلغ 55 ألف جنيه إسترليني لكل منهما بسبب المواجهة الجماعية التي حدثت بين اللاعبين في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي.

وحدثت المواجهة خلال الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت يوم 4 فبراير شباط الجاري وفاز بها يونايتد على ملعبه 2-1، حين تلقى كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة بعدما جذب ويل هيوز من عنقه خلال اشتباك بين لاعبي الفريقين اثر عرقلة أنتوني.

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وأقر يونايتد بفشله في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منضبطة وأنه لم ينأ بهم عن السلوك الاستفزازي بينما رفض بالاس الاتهام.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "وجدت لجنة الانضباط المستقلة أن الاتهام الموجه لكريستال بالاس مُثبت وفرضت غرامات على الناديين".

ويستضيف يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث، وست هام في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء بينما يحل بالاس، صاحب المركز 12، ضيفا على أستون فيلا في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.