تن هاغ: الفوز بالكأس من الماضي.. نركز على وست هام

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء إن فريقه المتحمس بعد الفوز بأول لقب منذ ست سنوات استعاد حالة الهدوء للتركيز على مواجهة وست هام في كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفاز يونايتد على نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد الماضي ليحقق أولى ألقابه الكبرى منذ فوزه بالدوري الأوروبي عام 2017.

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وقال تن هاج للصحفيين قبل مواجهة وست هام في الدور الخامس لكأس الاتحاد يوم الأربعاء "اللاعبون بالأمس كانوا متحمسين بالطبع وكان عليهم الاحتفال بهذا الزخم. لكن بالأمس وبعد أن ساد الهدوء عدنا للعمل. ما كان عليه فعله هو الاستشفاء ومن لم يشارك (في النهائي) خاض مرانا جيدا. لا شيء أكثر من ذلك؟ عدنا للعمل!".

وكان تن هاغ، الذي تولى تدريب يونايتد العام الماضي قادما من أياكس أمستردام، تحت الضغط بعدما خسر الفريق أول مباراتين في الموسم لكن المدرب الهولندي قال إن مفتاح النجاح لم يكن الشعور بحالة من الهلع.

وقال "أعلم من خبراتي في تجاربي السابقة إنك تحتاج للوقت قبل التأقلم على أسلوب اللعب وقبل أن تفهم القواعد. النتائج الصحيحة لم تكن حاضرة في بداية الموسم. لكني لم أشعر بالذعر لأن هذا جزء من العملية. اكتشفت العديد من الاشياء في هذه الأسابيع. حين تتعرض للخسارة فهذا ليس بالأمر الجيد، انت تكره الخسارة لكن تتلقى دروسا مفيدة".

وسيتواصل غياب أنطوني مارسيال عن الفريق بسبب إصابة في أعلى الفخذ. وخاض المهاجم الفرنسي 14 مباراة في كل المسابقات وسجل ستة أهداف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لوك شو وفريد بينما يستمر غياب دوني فان دي بيك (مصاب في الركبة) وكريستيان إريكسن (مصاب في الكاحل) لفترة طويلة.

وأضاف تن هاغ إن مواجهة ليفربول في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل لن تشتت انتباه الفريق عن لقاء وست هام. أعتقد أن كل مباراة مهمة. في كل مباراة حتى الآن كانت لدى التشكيلة النهج والتوجه الصحيحين من خلال التعامل مع الأمر مباراة بعد الأخرى وعدم التفكير في المباريات التالية. انت تقول إنها المباراة الأكبر لكن...أليست مباراة برشلونة (في الدوري الأوروبي) مباراة كبرى؟".