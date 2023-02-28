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المدافع النمساوي وميسي في لقاء سابق

جماهير ريال مدريد الغاضبة تطالب بطرد ألابا بسبب ميسي

العربية. نت
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طالبت جماهير ريال مدريد الغاضبة، بطرد المدافع النمساوي ديفيد ألابا من الفريق، بعدما صوت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتجاول قائد الفريق كريم بنزيمة، في جائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والتي ظفر بها موهبة باريس سان جيرمان.

وبحسب "ماركا" الإسبانية، تلقى قائد منتخب النمسا الكثير من الانتقادات، وتصدر وسم المطالبة بخروجه موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إضافة إلى أن العديد من محبي نادي العاصمة مدريد هاجموا اللاعب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونال ميسي، الذي قاد الأرجنتين لإحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم الاثنين بينما جاء بنزيمة الفائز بدوري أبطال أوروبا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

رسالة ألابا
رسالة ألابا

حاول النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة، وكتب ألابا على "تويتر" يوم الثلاثاء: بخصوص تصويت "فيفا" لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار.

وأضاف: كل شخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبمستواه. لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال بدون أي شك.

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