فليك: تير شتيغن سيعوض غياب نوير

كشف هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني سيكون الحارس الأساسي للمنتخب طوال فترة غياب مانويل نويل بسبب الإصابة.
وقال فليك، خلال حدث متعلق بيورو 2024 في كولون يوم الثلاثاء : أعربنا عن رأينا في هذا الأمر عدة مرات واتخذنا قرارا واضحا، ولكن في ألمانيا لدينا مشكلة صغيرة في هذا المركز. لدينا 3 ، 4 ، 5 حراس مرمى من الطراز العالمي. لذلك نحن لا نشعر بالقلق.
وتعرض نوير لإصابة أنهت موسمه أثناء التزلج خلال فترة الإجازة عقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر ديسمبر الماضي، بينما يهدف الحارس للعودة للملاعب في الصيف.
ويخوض المنتخب الألماني أول مباراتين له بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمام بيرو يوم 25 مارس، وأمام منتخب بلجيكا بعدها بثلاثة أيام.
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