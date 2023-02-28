مدرب برنتفورد: ما يحدث لبوتر "وصمة عار"

يرى توماس فرانك مدرب برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الإساءة للمدربين تعد "وصمة عار" بعد أن تلقى غراهام بوتر وعائلته تهديدات بالقتل وسط أداء تشيلسي السيئ.

وقال بوتر الأسبوع الماضي إنه تلقى رسائل بريد إلكتروني: تريدني أن أموت وأريد أن يموت أطفالي. بعد فوز تشيلسي مرتين فقط في آخر 15 مباراة تحت قيادة المدرب الإنجليزي.

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وقال فرانك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الاثنين: لسوء الحظ، في بعض الحالات الإساءة هي جزء من الصناعة، وأعتقد من نواح كثيرة أن هذا وصمة عار.

وأضاف: إساءة واحدة تمثل حدثا كبيرا للغاية. القلة هي الأكثر ضجيجا ونسمعها كثيرا. أعتقد أنه من المهم جدا أن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من الجماهير الذين يدعمونهم.

وقال فرانك إن دور المدرب هو "وظيفة منعزلة"، مضيفا: نأمل أن يكون لدينا بعض الأصدقاء الجيدين الذين يمكنهم الاعتناء بنا إذا وعندما نفقد وظيفتنا، ربما نكون الوحيدين الذين يعرفون حقا الألم الذي تشعر به. إنه عمل وحيد. يوجد ضغط . ومن المهم أن يكون الدعم موجودا.