ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

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توج نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وتسلم ميسي الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.
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وأحرز ميسي الجائزة متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني وكيليان مبابي مهاجم سان جيرمان، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.
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