ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

الفارس الدهامي يكشف خطة الإعداد للمشاركة في الأولمبياد

أكد رمزي الدهامي، أحد الفرسان السعوديين الأربعة المتأهلين إلى أولمبياد باريس، أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في الألعاب الأولمبية المقبلة في 2024، ...