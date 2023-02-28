ميسي يشكر لاعبي الأرجنتين بعد تحقيق "الحلم"

وجه ليونيل ميسي الشكر لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني على العام الذي كان بمثابة حلم، وذلك عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية في مسيرته.

وتفوق نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على زميله بالفريق كيليان مبابي وعلى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ليحصد الجائزة في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في باريس.

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وعقب حصوله على جائزة أفضل لاعب، التي فاز بها من قبل في 2019، قال ميسي : إنه أمر مذهل. كان عاما رائعا وإنه شرف لي أن افوز بهذه الجائزة، بدون زملائي، لم أكن لأتواجد هنا. حققت الحلم الذي لطالما حلمت به لوقت طويل. القليل من الأشخاص يمكنهم تحقيق هذا، وأنا كنت محظوظا لتحقيقه، إنه أكثر شيء رائع حدث لي في مسيرتي.

ولعب ميسي دور البطولة في تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية بالبطولة بعدما سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة.