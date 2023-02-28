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إنفانتينو رونالدو
مارسيا أوكي أرملة الأسطورة الراحل

"فيفا" يقدم جائزة خاصة للراحل بيليه

العربية.نت
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قدم الاتحاد الدولي لكرة "فيفا" جائزة خاصة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، والذي وافته المنية قبل عدة أسابيع بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وجاء هذا في بداية حفل الفيفا لتقديم جوائزه السنوية "الأفضل"، والذي أقيم يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتسلمت مارسيا أوكي أرملة بيليه الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ونجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو وذلك بعدما أشادا بالنجم الراحل المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات سابقة.

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