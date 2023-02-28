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قبل خروجه مصابا أمام فورست

"كسر في عظام الخد" يبعد فابيانسكي عن مرمى وست هام

لندن - د ب أ
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يغيب لوكاس فابيانسكي حارس مرمى فريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم عن الفريق لفترة طويلة بعدما تعرض لإصابة مرعبة في الوجه.

قد يحتاج الحارس البولندي المخضرم لإجراء جراحة بعدما تعرض لكسر في عظمة الوجنة وحجر العين أمام نوتنغهام فورست في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن وجه فابيانسكي ارتطم بركبة فيليبي مدافع نوتنغهام وتم استبداله على الفور.

وقال ديفيد مويس مدرب وست هام "لا نعلم بعد ما إذا كان سيحتاج لجراحة أو سيتعافى من تلقاء نفسه، أو الفترة الزمنية التي سيحتاجها في الوقت الحالي".

وأضاف " أنا أنتظر، ولكن لا يمكنني إعطاء إجابة. تلقينا تقرير الجراح ولكن أعتقد أن هناك قرار سيتم اتخاذه لمعرفة ما إذا كان سيخضع لجراحة أم ستتعافى الإصابة بشكل طبيعي".

وانضم فابيانسكي لفريق وست هام قادما من سوانزي سيتي مقابل 7 مليون جنيه إسترليني في 2018 وشارك في 164 مباراة.

ولكن عقد فابيانسكي، 37 عاما، سينتهي مع فريق وست هام هذا الصيف وسيحصل ألفونس أريولا حاليا على فرصة حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي.

واقتصرت مشاركات الحارس البالغ 30 عاما، والذي تواجد في قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة، في مسابقتي الكأس منذ وصوله للفريق قادما من باريس سان جيرمان العام الماضي.

وسيتولى أريولا حراسة مرمى وست هام في مباراته أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها يوم الأربعاء في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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