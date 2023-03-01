أوزبكستان تواجه بوليفيا وفنزويلا ودياً في السعودية

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سيقيم منتخب أوزبكستان معسكراً إعدادياً في جدة يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوليفيا وفنزويلا خلال أسبوع فيفا أواخر الشهر الجاري وذلك استعداداً لكأس آسيا 2023 التي ستنطلق بداية العام المقبل.
وأعلن منتخب أوزبكستان إقامة معسكر إعدادي بين يومي 24-28 مارس يواجه خلاله منتخبي بوليفيا وفنزويلا على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وسيواجه المنتخب السعودي بوليفيا وفنزويلا في جدة كذلك خلال ذات الفترة ضمن استعداداته لكأس آسيا المقبلة.
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