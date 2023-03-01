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روجرز تيليمانس
اللاعب البلجيكي سيغيب لمدة 6 أسابيع

إصابة تيليمانس تزيد أوجاع ليستر

لندن - رويترز
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كشف براندان روجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط يوري تيليمانس سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع.

وتعرض الدولي البلجيكي لإصابة في الكاحل بعد مشاركته كبديل في الهزيمة من أرسنال يوم السبت الماضي في الدوري وغاب عن الخسارة أمام بلاكبيرن روفرز في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال روجرز في ليلة سيئة لليستر: يوري سيغيب لمدة ستة أسابيع. ستة أسابيع سنشعر وكأنها ستة أشهر عندما نخسر لاعبا بهذه الجودة، من المحزن أن الإصابة في أربطة الكاحل. لن يعود قبل فترة التوقف الدولية.

ويتقدم ليستر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأتي خسارة تيليمانس في مرحلة حاسمة من الموسم بالنسبة لروجرز.

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