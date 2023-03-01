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الهدف الثالث ليوفنتوس

بمشاركة بوغبا الأولى.. يوفنتوس يحسم ديربي تورينو برباعية

روما - د ب أ
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حسم فريق يوفنتوس مباراة الديربي التي جمعته بضيفه تورينو بنتيجة 4 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت الذي غادر فيه كريمونيزي المركز الأخير بجدول الترتيب بفضل فوزه المثير على ضيفه روما 2 - 1.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام تورينو إلى فوز مثير 4 - 2، بواقع هدفين في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني.

وتقدم الإيفواري يان كرامو بهدف مبكر لتورينو بعد مضي دقيقتين من بداية اللقاء ثم تعادل الكولومبي خوان كوادرادو ليوفنتوس في الدقيقة 16.

وأعاد الباراغوياني أنطونيو سانابريا تورينو إلى الواجهة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول لكن بعدها بدقيقتين رد البرازيلي دانيلو بهدف التعادل ليوفنتوس وفي الشوط الثاني حسم يوفنتوس الفوز بهدفي البرازيلي بريمر والفرنسي أدريان رابيو في الدقيقتين 71 و81.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 35 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

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