سيتي يعبر بريستول بثلاثية ويبلغ ربع نهائي الكأس

بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انجلترا بفوزه على مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس يوم الثلاثاء.

واراح مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا هدافه النروجي إرلينغ هالاند واشرك بدلاً منه الارجنتيني خوليان ألفاريز بالاضافة إلى فيل فودن مكان جاك غريليش في مركز الجناح الايمن.

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ونجح فودين في افتتاح التسجيل مستغلا تمريرة من الجزائري رياض محرز بعد مرور 7 دقائق ثم اضاف فودين الثاني بتمريرة من ألفاريز، المتوج بطلاً للعالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة بربع ساعة وسرعان ما اختتم صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي (81).

ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الانكليزي الممتاز، وانتزع التعادل من لايبزيغ الالماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا.

وحقق بلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.

وعانى ليستر سيتي كثيرا في مطلع الموسم وواجه مدربه براندن رودجرز ضغوطات كبيرة بيد ان الفريق حقق نتيجتين لافتتين في الدوري مؤخرا بفوزه على مضيفه استون فيلا 4-2 ثم على ضيفه توتنهام 4-1، لكنه عاد وسقط في آخر مباراتين في الدوري ايضا امام مانشستر يونايتد صفر-3 ثم أرسنال صفر-1. وعاد برايتون من أرض ستوك سيتي بالفوز بهدف نظيف سجله ايفان فيرغسون (30).

وتغلب فولهام على ليدز يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي جواو باولينيا (21) ومانور سولومون (56).

وتقام أربع مباريات ضمن الدور الخامس ايضاً الأربعاء أبرزها تلك التي تجمع بين مانشستر يونايتد بطل كأس الرابطة مؤخراً مع ضيفه وست هام.