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فرحة الانتصار الأول في الموسم الحالي

كريمونيزي يهزم روما.. وينهي صيام 27 عاماً عن الانتصارات

روما - رويترز
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سجل دانييل تشوفاني ركلة جزاء قبل النهاية ليحقق كريمونيزي المهدد بالهبوط فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 2-1 على ضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء مما ترك فريق المدرب جوزيه مورينيو خارج المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

تقدم كريمونيزي بشكل مفاجئ في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة من أول لمسة بواسطة المهاجم فرانك تساجوت من خارج منطقة الجزاء.

وعادل روما، الذي طُرد مدربه مورينيو للاعتراض في بداية الشوط الثاني، الكفة في الدقيقة 71 عندما سيطر ليوناردو سبينا.ولا على الكرة بشكل جيد على حافة منطقة الجزاء وسدد في شباك ماركو كارنيسكي حارس كريمونيزي .

لكن تشوفاني استعاد تقدم كريمونيزي من ركلة جزاء في الدقيقة 83 عندما سدد في الزاوية اليسرى السفلى لشباك حارس روما روي باتريسيو الذي ارتكب خطأ ضد ديفيد أوكيريكي ليتم احتساب ركلة الجزاء.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 44 نقطة متراجعا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الرابع ومتقدما بثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز السادس.

وأدى الانتصار الأول لكريمونيزي هذا الموسم إلى تقدمه بمركز واحد ليحتل المركز التاسع عشر، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.

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