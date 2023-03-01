ماني يهدد لاعبي باريس: سأكون جاهزاً أمامكم

أعرب السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، عن أمله فى أن يستعيد مستواه بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة للمشاركة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان والتي تقام الأسبوع المقبل.



وغاب ماني عن الفريق لما يقرب من أربعة أشهر بسبب إصابة في الشظية اليمنى لقدمه والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس العالم الأخيرة، قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه كبديل في المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برلين 3 - صفر في الدوري الألماني .

وقال ماني لصحيفة "بيلد سبورت" الأسبوعية يوم الأربعاء إنه يأمل أن يصبح جاهزا لمواجهة سان جيرمان في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 من الشهر الجاري، وذلك من خلال خوض المزيد من التدريبات واللعب يوم السبت المقبل أمام شتوتغارت.

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وأضاف ساديو : أتمنى أن أتمكن من الحصول على وقت للعب بشكل سريع، وأن أتمكن من الوصول لمستواي السابق قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

وفاز بايرن ميونخ فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله الفرنسي كينغسلي كومان.