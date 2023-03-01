ماني يهدد لاعبي باريس: سأكون جاهزاً أمامكم

أعرب السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، عن أمله فى أن يستعيد مستواه بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة للمشاركة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان والتي تقام الأسبوع المقبل.
وغاب ماني عن الفريق لما يقرب من أربعة أشهر بسبب إصابة في الشظية اليمنى لقدمه والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس العالم الأخيرة، قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه كبديل في المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برلين 3 - صفر في الدوري الألماني .
وقال ماني لصحيفة "بيلد سبورت" الأسبوعية يوم الأربعاء إنه يأمل أن يصبح جاهزا لمواجهة سان جيرمان في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 من الشهر الجاري، وذلك من خلال خوض المزيد من التدريبات واللعب يوم السبت المقبل أمام شتوتغارت.
وأضاف ساديو : أتمنى أن أتمكن من الحصول على وقت للعب بشكل سريع، وأن أتمكن من الوصول لمستواي السابق قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.
وفاز بايرن ميونخ فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله الفرنسي كينغسلي كومان.
-
بايرن يصالح جماهيره بثلاثية في يونيون برلين ويعود للصدارةاستعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على ضيفه ... رياضة عالمية
-
المغربي مزراوي يعود إلى بايرن بعد غياب شهرينعاد المدافع المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد قرابة شهرين من إصابته بمضاعفات جراء ... رياضة عالمية
-
ماني يشارك في تدريبات بايرن ميونخ بعد غياب طويلعاد الجناح السنغالي الدولي ساديو ماني للتدريبات الجماعية لبايرن ميونخ الألماني يوم الأحد، بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر عقب تعرضه لإصابة في عضلات الساق ... رياضة عالمية