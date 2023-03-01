مورينيو: حكم من تورينو طردني قبل مباراة يوفنتوس

هدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكم الرابع ماركو سيرا بعدما تم طرد مورينيو من المباراة التي خسرها فريقه أمام كريمونيزي 1 - 2 الثلاثاء.



وأهدر فريق روما فرصة الصعود للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وعاد بدون أي نقاط بعدما سجل دانييل كيوفاني هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.



وحصل مدرب روما على أوامر بالخروج من الملعب من قبل الحكم ماركو بيتشينيني بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني وكان فريقه وقتها متأخرا في النتيجة بهدف نظيف، وذلك بعد خلاف حدث على مقاعد البدلاء مع الحكم سيرا.



وقال مورينيو لشبكة "دازن" : أنا انفعالى ولكني لست مجنونا. من أجل أن أتصرف بهذه الطريقة، شيئا ما حدث في البداية. أنا بحاجة لأن أفهم ما إذا كان بإمكاني اتخاذ أي إجراء قانوني.



وأضاف : بيتشينيني منحني البطاقة الحمراء، لأنه لسوء الحظ لم يكن لدى الحكم الرابع القدرة لإدراك ما قاله لي . أريد أن أعرف ما إذا كان هناك تسجيلا صوتيا. لا أريد الذهاب لحقيقة أن سيرا من تورينو ونحن سنواجه يوفنتوس يوم الأحد المقبل.



وأكد :" للمرة الأولى في مسيرتي، يتحدث معي حكم رابع بطريقة لا تصدق. كان ذلك غير مبرر، وفي نهاية المباراة، ذهبت للتحدث معهم وبيتشينيني الذي كان حكما رابعا في آخر مباراة عندما تم طردي، طلب مني الاعتذار لسيرا.



وختم :قلت لسيرا أنه ينبغي عليك أن تشرح ما حدث، ولكن لديه مشاكل في الذاكرة.

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