وفاة الأسطورة الفرنسي جوست فونتين

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توفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس العالم وذلك بحسب ما قالته عائلته لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء.
وسجل النجم الفرنسي الذي فارق الحياة عن 89 عاماً، 13 هدفاً في نسخة مونديال 1958 وهو الرقم الأعلى لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.
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ولعب فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، منها نصف نهائي نسخة 1958 سجل خلالها 30 هدفاً، كما ارتدى قمصان الاتحاد الرياضي المغربي ونيس وريمس.
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