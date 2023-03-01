اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جوست فونتين
فونتين سجل 13 هدفاً في كأس العالم 1958

وفاة الأسطورة الفرنسي جوست فونتين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس العالم وذلك بحسب ما قالته عائلته لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء.

وسجل النجم الفرنسي الذي فارق الحياة عن 89 عاماً، 13 هدفاً في نسخة مونديال 1958 وهو الرقم الأعلى لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.

ولعب فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، منها نصف نهائي نسخة 1958 سجل خلالها 30 هدفاً، كما ارتدى قمصان الاتحاد الرياضي المغربي ونيس وريمس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط