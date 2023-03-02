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ساكا مارتينيلي
مارتينيلي وساكا يحتفلان بعد هدف الأخير في مرمى إيفرتون

أرتيتا: مارتينيلي وساكا لا يكتفيان من الأهداف

لندن - د ب أ
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أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال بالشراكة بين البرازيلي جابريل مارتينيلي وبوكايو ساكا نجم منتخب إنجلترا، في خط هجوم الفريق هذا الموسم.

واكتسح ارسنال ضيفه إيفرتون باربعة أهداف دون رد مساء الأربعاء ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وسجل مارتينيلي هدفا في كل شوط وتكفل ساكا ومارتن أوديغارد بالهدفين الأخرين لأرسنال.

وقال أرتيتا بعد المباراة: نحاول مساعدتهما من خلال طريقة لعبنا لكي نسهل مهمتهما في التسجيل، بقدر استطاعتنا، إنهما يتطلعان للتعلم، يطلبان المزيد والمزيد في كل يوم.

وأشار : لا يكتفيان أبدا، دائما يرغبان في المزيد، عندما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين، وهذه الموهبة وهذه الأفكار، فإن أمور جيدة ستحدث.

ويتصدر مارتينيلي وساكا قائمة هدافي ارسنال على مستوى كافة المسابقات، بتسجيل كل منهما 11 هدفا.

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