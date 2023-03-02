اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بافارد بايرن نيمار باريس
بافارد خلال مباراة باريس وبايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

بافارد: لن أترك بايرن في "منتصف الرحلة"

ميونخ - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامين بافارد أن هدفه البقاء مع بايرن ميونخ الالماني، نافيًا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفًا الخميس "لم أقل أبدًا أنني أريد الرحيل".

وينتهي عقد الظهير الأيمن مع ناديه في عام 2024، ما أدى إلى تكهنات بأنه قد يكون مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني في الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية نُشرت الخميس قال بافارد: أنا لست الشخص الذي يغادر السفينة في منتصف الرحلة.

وأشارت تقارير الى أن بايرن تلقى عرضًا من إنتر الايطالي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام للحصول على خدمات بطل العالم 2018 وقوبل بالرفض.

وتابع ابن الـ26 عامًا: أعرف جيدًا أنني في ناد كبير حيث كل الأمور ممتازة. أنا مرتاح جدًا

وسيغيب بافارد عن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الضيف باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء المقبل، بعد أن طُرد في الوقت بدل الضائع خلال فوز فريقه في باريس 1-0 ذهابًا لتلقيه بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط